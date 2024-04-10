رشا الجزار: مسلسلات الـ15 حلقة فتحت مجال تنوع وتعدد الدراما التلفزيونية

أعربت المؤلفة رشا الجزار، عن سعادتها الشديدة بنجاح مسلسل “مليحة” والذي حقق صدى كبير بمصر والوطن العربي، نظرًا لتسليطه الضوء على القضية الفلسطينية والتي تعد أول عمل درامي يناقش القضية بشكل مباشر.



وقالت “رشا” في تصريح لـ«الدستور»، إن المبادرة جاءت من شركة “دي إس بلس DS+” بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتواصل معها المنتج بلال الطراوي، وعرض عليها أن يكون هناك تعاون بينهما في رمضان 2024، وقاموا بجلسات عمل ونقاش كثيف واستقروا بالنهاية أنهم سيقدمون عمل يدعم القضية الفلسطينية، ويدعم الشعب والحق الفلسطيني في نطاق درامي، مشيرة إلى أنه أمر نابع من تأثرنا جميعًا بالاحداث التي اندلعت من شهر أكتوبر 2023 الماضي، في قطاع غزة.

وأضافت أنهم بدأوا العمل رسميًا منذ شهر نوفمبر الماضي واستغرقت الكتابة وقت طويل لـ 11 مسودة من السيناريو، لافتة أنهم كانوا طوال الوقت يطورون من الاحداث والشخصيات حيث سعوا للوصول إلى أفضل تصور ممكن من الكتابة.



وعن رأيها بمسلسلات الـ 15 حلقة، قالت رشا الجزار، إنه أمر جيد جدًا لانها فتحت المجال أن نشاهد تعدد وتنوع في الاعمال الدرامية التلفزيونية، ما بين الكوميدي والتراجيدي، والتطرق لقضية شائكة وفانتازيا، مثل مسلسل “جودر”، وحرت على توجيه تحية لصناعه بالعودة الحميدة بأساطير ألف ليلة وليلة، مشيرة إلى أنها ايقظت بداخلنا النوستالجيا التي نشأنا عليها، فتعتبر اعمال الـ 15 حلقة أضافت للصناعة مزيد من التنوع، بين مناقشة قضايا انسانية واجتماعية، وهذا سيعود للصناعة بأكملها بالأفضل، متمنية أن تلك التجربة تنتقل بالأوف سيزون، موضحة فكرة أن تكون الاعمال قصيرة تفيد الصناعة بشكل عام، وتعطي الجمهور فرصة مشاهدة أعمال أكثر ومنوعة.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.