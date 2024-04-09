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مسلسلات رمضان 2024

الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين.. شريف منير يعود لرانيا يوسف

مسلسل وبقينا اتنين
مسلسل وبقينا اتنين

يتصدر الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين.. شريف منير يعود لرانيا يوسف القائمة البحثية يوميا وذلك بسبب الأحداث المثيرة للجدل وتطورات الشخصيات والأبطال حيث لاقي المسلسل ردود أفعال واسعة.

 

الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين.. شريف منير يعود لرانيا يوسف

عرض اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين".. شريف منير يعود لرانيا يوسف على شاشة قناة cbc وcbc دراما دراما ومنصة watch it، ولاقت الحلقة الأخيرة اشادات كبيرة من جمهور السوشيال ميديا.

بدأت الحلقة باعتراف أدهم "شريف منير" بأخطائه أمام الطبيب النفسي الذي يجسده الفنان القدير نبيل على ماهر، وإبلاغه بأنه أخطأ في حق نفسه وفي حق أبنائه وزوجته.

ثم ذهب سيف "يوسف عثمان" إلى منزل ياسر "إدوارد" لمقابلة أدهم وإبلاغه أن ياسمين "رانيا يوسف" قررت تبديل شركتها مع زين "تامر فرج" خارج مصر لتسافر وتستقر هناك، بعدما كشفت السكرتيرة هند "سمر النجيلي" أن ياسمين وقعت عقود شراكة مع زين خارج مصر وتحديدا في باريس، ويحاول سيف وياسر إقناع أدهم بحل الأمور ومصالحة ياسمين لأن بينهما حب كبير وعشرة سنوات وأولاد.

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أحداث مسلسل وبقينا اتنين الحلقة 15

 

توقع ياسمين التعاقدات مع زين، ثم تبلغه أن شراكتهما لا تعني أنهما سيتزوجان وسيكونوا فقط مجرد أبناء خالة واخوات، فيدخل أدهم فجأة منفعلا عليهم ويصطدم مع ياسمين وزين، الذي يرد عليه ويعطيه درس في الحفاظ على الأسرة، ويبلغه أنه سبب في كل المشكلات التي حدثت داخل المنزل، ثم يرحل زين ويترك ياسمين وأدهم معا.

يعتذر أدهم لطليقته ياسمين ويبلغها أنه يحبها، فترد عليه بأن الوقت قد تأخر على هذا الكلام، خاصة أنها لم تفعل أي شيء ليحدث ما حدث لحياتها، وتتركه وتخرج.

تذهب ريكو "مروة عبد المنعم" ومعها زوجها عاصم "ياسر الطوبجي" إلى منزل ياسر "إدوارد" لمصالحة حماها الأستاذ سامي "عزت زين" وتطلب منه العودة معهم إلى المنزل، خاصة بعد الصدمة التي تعرض لها، ثم يحصل عاصم على عرض عمل في إحدى الشركات ويترك الشركة التي كان يعمل بها.

وتوافق ياسمين على خطوبة ابنتها ريم "نانسي هلال" من سيف "يوسف عثمان" وتقام الخطوبة في الفيلا، فيما يعود ابنهما مروان لتمريناته ويقرر خوض البطولة في الكيك بوكس.

وفي حفل الخطوبة يقوم أدهم بالحديث في المايك ويعتذر لياسمين ويصالحها أمام الجميع، وتختم الحلقة بأحداث سعيدة على أغنية النجمة جنات "حبنا وحكاياته".

 

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