زاد البحث عن مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. للفنانة نيللي كريم وشيماء سيف والذي يشهد يوميا نسب عالية من المشاهدة تجعله يتصدر التريند بسبب أحداثه الشيقة منذ عرض أولي حلقاته

مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. القبض على نيللي كريم بتهمة التنقيب عن الآثار

بدأت مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. بتورط نيللي كريم وشيماء سيف بتهمة التنقيب على الآثار، بعد شرائها منزل بـ "ناهيا"، حتى تتمكن من استخراج أحجار الطاقة الحيوية، وحاولت فراولة الاعتراف أمام النيابة أنها قد اشترت المنزل لأنه ملئ بالطاقة الإيجابية وليس للتنقيب عن الآثار.

واعترفت شيماء سيف أمام النيابية أنها كانت ذاهبة لصديقتها فراولة، وأما عن التمثيل قالت إنها كانت متواجدة في المنزل قبل شراءه، ولم تعلم عنها شئ.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض اليوم الأخيرة عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

رحلة جديدة لفراولة في مبيعات العقارات بعدها تعرفت علي عميل صيني يعمل في إحدى شركات الطاقة الإيجابية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة في الغناء والعلاج الوحي حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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