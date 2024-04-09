الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. القبض على نيللي كريم بتهمة التنقيب عن الآثار

نيللي كريم في مسلسل
نيللي كريم في مسلسل فراولة

زاد البحث عن  مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. للفنانة نيللي كريم وشيماء سيف والذي يشهد يوميا نسب عالية من المشاهدة تجعله يتصدر التريند بسبب أحداثه الشيقة منذ عرض أولي حلقاته

 

مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. القبض على نيللي كريم بتهمة التنقيب عن الآثار 

بدأت مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. بتورط نيللي كريم وشيماء سيف بتهمة التنقيب على الآثار، بعد شرائها منزل بـ "ناهيا"، حتى تتمكن من استخراج أحجار  الطاقة الحيوية، وحاولت فراولة الاعتراف أمام النيابة أنها قد اشترت المنزل لأنه ملئ بالطاقة الإيجابية وليس للتنقيب عن الآثار.

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. القبض على فاروق وياسين ورقية تحتضر

txt

مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوي يعترف بابنته أخيرا

واعترفت شيماء سيف أمام النيابية أنها كانت ذاهبة لصديقتها فراولة، وأما عن التمثيل قالت إنها كانت متواجدة في المنزل قبل شراءه، ولم تعلم عنها شئ.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض اليوم الأخيرة عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. القبض على فاروق وياسين ورقية تحتضر

txt

مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. جوهرة تقرب من جودر وتسحر له

قصة مسلسل فراولة

 رحلة جديدة لفراولة في مبيعات العقارات بعدها تعرفت علي عميل صيني يعمل في إحدى شركات الطاقة الإيجابية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة في الغناء والعلاج الوحي  حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

 

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل جودر 

مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة مشاهدة مسلسل فراولة فراولة موعد عرض فراولة موعد عرض مسلسل فراولة موعد اعادة مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة أبطال مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل نيلي كريم مسلسل نيلي كريم نيلي كريم قنوات عرض فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة موعد مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة من فراولة فراولة الحلقة الأخيرة الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فراولة"

الحلقة 14.. رضا عبدالعال يتهم فراولة بالنصب بعد خسارته فى الدورى

"فراولة" الحلقة 14.. صدقى صخر وعلا رشدى يحاولان إقناع فراولة بوهم الطاقة الحيوية

مسلسل فراولة الحلقة 14.. صفوت الكيرفى نصب على خطيبته سامية سوشيال

مسلسل فراولة الحلقة 14.. الاستعانة بـ"دجال" لاستخراج الحجر الكونى

مسلسل فراولة الحلقة 11.. نيلى كريم تتورط فى صفقة مقبرة فرعونية

"فراولة" الحلقة 11.. الشيخ علاء الدجال يطلب من فراولة مبلغًا ماليًا لمساعدة الفقراء

مسلسل فراولة الحلقة 11.. مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تُهاجم نيللي كريم

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

عاجل| أفلام العيد.. كوميديا وفانتازيا وقليل من الأكشن

سهرة العيد.. نصف دستة أهداف في تعادل قمة السيتي والريال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب