الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فراولة"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 14.. بدأت أحداث اليوم بتراكم المشاكل على نيللي كريم بعد اقتناع جزء كبير من أصدقائها بها وأنها معالجة روحانية.

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل فراولة 

ذهبت منصورة زوجة "حجاج عبدالعظيم "والد فراولة "، إلى الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، حتى يساعدها في إقناع فراولة بأن الطاقة الحيوية مجرد وهم وأنه طريق خطأ لينقذها مما وصلت إليه من الدجل والعلاج الروحي الذي اقتنعت به، وأن تبحث عن وظيفة أخرى.

مسلسل فراولة

وتفاجأت فراولة بذهاب الكابتن رضا عبد العال، وهاجمها هجوما شديدا بعد خسارة فريق في الدوري بعد أن أقنعته بالوهم بأنه سوف يكسب الدوري ويتولى منصب مدير فني لمنتخب مصر، ولكن نيللي كريم حاولت إقناعه أن السبب وراء ذلك هو عمل سفلي، وليست أحجار الطاقة السبب واسترد أمواله منها.

وطلبت منها سامية سوشيال "شيماء سيف" بأن تساعدها بأن يعجب بها صفوت، وبالفعل خطبها وطلب منها مبلغا ماليا لمساعدته في الديون المتراكمة وانقلبت الأحداث في حلقة اليوم.

وذهبت شيماء سيف إلى فراولة قائلة: "صفوت طلع نصاب خد فلوسي ورمي الدبلة في وشي".

مسلسل فراولة الحلقة 14.. شيماء سيف تكتشف نصب خطيبها - فن - الوطن
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض اليوم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

تبدأ فراولة رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

مسلسل فراولة 

أبطال مسلسل فراولة

بطولة نيلي كريم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

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