مسلسل فراولة الحلقة 14.. صفوت الكيرفى نصب على خطيبته سامية سوشيال

مسلسل فراولة الحلقة 14.. بدأت الأحداث بتراكم المشاكل على نيللي كريم بعد اقتناع جزء كبير من أصدقائها بها وأنها معالجة روحية.

مسلسل فراولة الحلقة 14

وطلبت منها سامية سوشيال "شيماء سيف" بأن تساعدها بأن يعجب بها صفوت، وبالفعل خطبها وطلب منها مبلغا ماليا لمساعدته في الديون المتراكمة وانقلبت الأحداث في حلقة اليوم.

وذهبت شيماء سيف إلى فراولة قائلة: "صفوت طلع نصاب خد فلوسي ورمي الدبلة في وشي".

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

يعرض اليوم الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم على قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة فقيرة تعمل في مجال العقارات وتسمي فراولة وتجسدها نيللي كريم، نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية في الطاقة الحيوية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها؛ ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة. نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.