الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "فراولة" الحلقة 10.. نيللى كريم تنجح فى مصالحة رجال الأعمال

فراولة
فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 10.. نجحت نيلي كريم في التصالح بين رجال الأعمال مؤنس أبو الليل وعماد الغول، بعد أن جاء كل منهما للقضاء على الآخر بمساعدتها في العلاج الروحي الذي اشتهرت به، ولكنها وجهتهم إلى الصلح.

وفوجئت  فراولة بوجود كل من رجل الأعمال مؤنس أبو الليل، وعماد الغول بمقر شركتها، وإعطائها شيكا بمبلغ مالي كبير مكافأة بعد أن تصالحا وردت نيللي كريم عليهما قائلة: "أنا كل اللي عملته إديتكم من طاقتي الإيجابية".

وحصلت فراولة على صفقة جديدة في الحلقة التاسعة، من أحد رجال الأعمال عماد الغزالي، وعرض عليها مبلغا ماليا كبيرا مقابل القضاء على أحد رجال الأعمال ويدعى مؤنس أبو الليل والذي يعتبر منافسه في السوق والذي يعمل في الأدوات المنزلية للتخلص منه.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 10

تعاد  الحلقة العاشرة  من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة  من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعى فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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