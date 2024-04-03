الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم أحداث جديدة بعد نجاح فراولة مرة أخري بإقناع حمزة زوج إنجي علي بالتبرع بـ مليون جنيه لصالح جميعة خيرية، بعد أن دخلت في رهان مع صدقي صخر.

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسل فراولة 

لجأت إنجي علي إلى فراولة لمساعدتها، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها حمزة وأنها لا تريد أن تبحث عن خيوط الخيانة حتى لا تتصدم فيه.

وساعدت  فراولة إنجي من خلال أحجار كريمة تضعها في أماكن معينة في منزلهم لمساعدتهم في تجديد العلاقة بينهم والابتعاد عن فكرة الخيانة، وأنه لم ينظر إلى غيرها مرة أخرى.

مسلسل فراولة الحلقة 8.. «فراولة» تفوز بالرهان أمام «إبراهيم» و تطرد «هدهد» - الأسبوع
مسلسل فراولة

وفي شهد جمع بين صدقي صخر وفراولة، وحدثته أنها تتمكن من عمل أشياء لا يستطيع فعلها من علمه كطبيب نفسي، وطلبت منه الرهان على ذلك مقابل الاعتذار لها أمام الجميع إذا نجحت في إقناع حمزة بالتبرع بمليون جنيه لجمعية خيرية وبالفعل كسبت الرهان.

وذهب الدكتور إبراهيم صدقي صخر إلى فراولة ليخبرها عن الابتعاد عن ابنته لارا ووالدتها بعد أن نشرت صورة برفقتها علي السوشيال ميديا.

وأخبرته فراولة أن ابنته من الفانز الخاص بها وأن فراولة قدوتها ونشر الصورة رغبة منها وردت فراولة قائلة: "عندي ليك فانوس بيصفي النفوس"، وطلب منها الابتعاد عنها لأنه لا يقتنع بوظيفتها وأنهت تفكر في الفلوس.

مسلسل فراولة الحلقة 8.. «فراولة» تفوز بالرهان أمام «إبراهيم» و تطرد «هدهد» - الأسبوع
مسلسل فراولة

قصة مسلسل فراولة

تحلم  فريال وشهرتها فراولة بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 8

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم الحلقة 8 بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.


أبطال مسلسل فراولة

مسلسل كوميدي يشارك به عدد من نجوم الفن ومن بطولة نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

مسلسل فراولة الحلقة الثامنة مشاهدة مسلسل فراولة فراولة موعد عرض فراولة موعد عرض مسلسل فراولة موعد اعادة مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة أبطال مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل نيلي كريم مسلسل نيلي كريم نيلي كريم قنوات عرض فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة موعد مسلسل فراولة الحلقة الثامنة من فراولة فراولة الحلقة الثامنة فراولة الحلقة 8 الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيلي كريم تساعد إنجي علي بعد خيانة زوجها

مسلسل فراولة الحلقة 8.. فراولة تعترف لـ علا رشدي بسبب نجاح الرهان

مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيلي كسبت الرهان وحمزة تبرع بـ مليون جنيه لجمعية خيرية

مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيلي كريم تسخر من صدقي صخر: "جبتلك فانوس بيصفي النفوس"

مسلسل فراولة ملخص الحلقة 7.. نيللي كريم تحترف العلاج الروحي

فراولة الحلقة 7.. نيلي كريم مع هبة الاباصيري في الستات ميعرفوش يكدبوا

مسلسل فراولة ملخص أحداث الحلقة 7 بطولة نيلي كريم

فراولة الحلقة 7.. سامية سوشيال تقع في حب مهندس الصيانة وتطلب مساعدة نيلي كريم

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

زيلينسكى يخفّض سن التجنيد مع دفع روسيا المزيد من قواتها

موعد أذان الفجر اليوم الرابع والعشرين فى رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

زيارة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للمتحدة للدستور والوطن

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق