ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم أحداث جديدة بعد نجاح فراولة مرة أخري بإقناع حمزة زوج إنجي علي بالتبرع بـ مليون جنيه لصالح جميعة خيرية، بعد أن دخلت في رهان مع صدقي صخر.

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسل فراولة

لجأت إنجي علي إلى فراولة لمساعدتها، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها حمزة وأنها لا تريد أن تبحث عن خيوط الخيانة حتى لا تتصدم فيه.

وساعدت فراولة إنجي من خلال أحجار كريمة تضعها في أماكن معينة في منزلهم لمساعدتهم في تجديد العلاقة بينهم والابتعاد عن فكرة الخيانة، وأنه لم ينظر إلى غيرها مرة أخرى.

مسلسل فراولة

وفي شهد جمع بين صدقي صخر وفراولة، وحدثته أنها تتمكن من عمل أشياء لا يستطيع فعلها من علمه كطبيب نفسي، وطلبت منه الرهان على ذلك مقابل الاعتذار لها أمام الجميع إذا نجحت في إقناع حمزة بالتبرع بمليون جنيه لجمعية خيرية وبالفعل كسبت الرهان.

وذهب الدكتور إبراهيم صدقي صخر إلى فراولة ليخبرها عن الابتعاد عن ابنته لارا ووالدتها بعد أن نشرت صورة برفقتها علي السوشيال ميديا.

وأخبرته فراولة أن ابنته من الفانز الخاص بها وأن فراولة قدوتها ونشر الصورة رغبة منها وردت فراولة قائلة: "عندي ليك فانوس بيصفي النفوس"، وطلب منها الابتعاد عنها لأنه لا يقتنع بوظيفتها وأنهت تفكر في الفلوس.

مسلسل فراولة

قصة مسلسل فراولة

تحلم فريال وشهرتها فراولة بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 8

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم الحلقة 8 بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

مسلسل كوميدي يشارك به عدد من نجوم الفن ومن بطولة نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.