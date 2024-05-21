الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا شمال مخيم البريج وسط غزة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال ينسف مربعا سكنيا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف موقعا في مدينة رفح الفسطينية جنوبي قطاع غزة، وأن الاحتلال يقصف عددا من المواقع وسط وشمال قطاع غزة.

وأكد انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وعدم سماح الاحتلال بإدخال المساعدات والوسائل الطبية.

وكشفت وسائل الإعلام الفلسطينية عن قصف أهداف عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة.

ولفت الإعلام الفلسطيني إلى تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال، في مدينة طوباس بالضفة الغربية، وتفجير آلية للقوات الإسرائيلية، في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

الاحتلال البريج مخيم البريج غزة إدخال المساعدات

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مخيم جباليا الأكثر سخونة بشمال غزة

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل زيارة سوليفان إلى إسرائيل

قصف إسرائيلى مكثف يستهدف عددًا من المناطق فى شمال قطاع غزة

" القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف 55 بلدة بالجنوب اللبنانى بالقصف المدفعى والفوسفورى

وزير الدفاع الإسرائيلى لسوليفان: ملتزمون بتوسيع العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية

سوريا والعراق يعلنان الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته

روسيا: سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيرانى

متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: على إسرائيل وقف تعنتها بشأن إدخال المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/21

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2024/5/21 بالجنيه والدولار

عاجل| أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الأبقار والماغز والأغنام بكام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟