إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا شمال مخيم البريج وسط غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال ينسف مربعا سكنيا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف موقعا في مدينة رفح الفسطينية جنوبي قطاع غزة، وأن الاحتلال يقصف عددا من المواقع وسط وشمال قطاع غزة.

وأكد انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وعدم سماح الاحتلال بإدخال المساعدات والوسائل الطبية.

وكشفت وسائل الإعلام الفلسطينية عن قصف أهداف عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة.

ولفت الإعلام الفلسطيني إلى تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال، في مدينة طوباس بالضفة الغربية، وتفجير آلية للقوات الإسرائيلية، في مدينة طوباس بالضفة الغربية.