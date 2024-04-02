مسلسل فراولة الحلقة 8.. فراولة تعترف لـ علا رشدي بسبب نجاح الرهان

مسلسل فراولة الحلقة 8.. جمع مشهد علا رشدي ونيلي كريم تسأل فيه صديقتها عن السر وراء نجاح الرهان وإقناع حمزة بالتبرع بمليون جنيه، وافشت لها فراولة بأنها ذهبت له واقنعته أنها أعطت لزوجتة حجر الكرنك وإذا لم تدفع المليون جنيه سينتقم منه انتقام شديد ومن وقتها لم يعترض علي أي طلب تطلبه من فراولة خوفًا منها.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل فراولة

شهدت الحلقة 7 من مسلسل فراولة صفقة جديدة لنيلي كريم من محسن العصفوري وشهرته ملك المقاولات في مصر ليستشيرها بعد وفاة العراف الافريقي الخاص به لكن قبل الوفاة حدثه العراف أنه سيقابل شخص آخر يستشيره من بعده، وبعدها ظهرت فراولة أمامه في التلفاز واختارها لتحل مكانه.

وحدثها العصفوري أنه لديه صفقه كبيرة ويريد أن يستشيرها هل يوافق عليها أم لا، لكن فراولة كانت تريد أن تنجو من هذا الموفق وقالت له عليه أن يوافق عليها وبعدها بالفعل نجح في الصفقة وكسب 10 ملايين جنيه وعرض عليها نصف مليون اتعابها.

قصة مسلسل فراولة

تحلم (فراولة) بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 8

يعاد مسلسل فراولة الحلقة 8 بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

أبطال مسلسل فراولة

“فراولة” بطولة نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.