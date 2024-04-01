الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 7.. نيلي كريم تكسب صفقة بـ "نصف مليون جنيه"

فراولة
فراولة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل فراولة، صفقة جديدة لـ نيلي كريم من محسن العصفوري وشهرته ملك المقاولات في مصر، ليستشيرها بعد وفاه العراف الافريقي الخاص به لكن قبل الوفاة حدثه العراف أنه سيقابل شخص آخر يستشيره  من بعده، وبعدها ظهرت فراولة أمامه في التلفاز واختارها لتحل مكانه.

مسلسل فراولة الحلقة 7

وحدثها العصفوري أنه لديه صفقه كبيرة ويريد أن يستشيرها هل يوافق عليها أم لا، ولكن فراولة كانت تريد أن تنجو من هذا الموفق وقالت له أن يوافق عليها وبعدها بالفعل نجح في الصفقة وكسب 10 مليون جنية وعرض عليها نصف مليون اتعابها.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل فراولة

حاولت "منصورة" إقناع فراولة بأنها قارئة فنجان محترفة، لذا عليها التربح من هذه الهبة، لكن الأخيرة تفرض الأمر، وتؤكد أن والدتها توفت بسبب قراءة الفنجان، وجاء اقتراح منصورة بعدما أشادت صديقة "فراولة" بقراءتها لفنجانها.

وأخبرت "فراولة" إس إس، بأنها متخوفة من دخول عالم خبراء الطاقة، ولكن الأخيرة تؤكد لها انها ستنجح، وتتعهد لها بأنها ستدعمها بكل طاقتها.

فيما تفلت فراولة "نيللي كريم" من بلاغ تقدم به الطبيب النفسي ويُجسد دوره صدقي صخر، بعدما تسلمت شحنة الأحجار من عم صلاح - جميل برسوم- فتخبر الضابط أن البلاغ المقدم ضد الشركة كيدي، وأنها لديها البضاعة كاملة التي طلبها العملاء، كما تتهم صدقي صخر بـ"النفسنة"

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 3

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

مسلسل فراولة ملخص الحلقة 6.. منصورة تحاول إقناع نيللي كريم بموهبتها في قراءة الفنجان

موعد اعادة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم الحلقة 6


أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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