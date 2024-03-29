موعد اعادة مسلسل فراولة لـ نيلي كريم الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، عدة مفاجآت بعد محاولة لإقناع أصدقائها حتى تحقق التارجت الخاص بها وتوفر أكبر نسبة مكسب، وبالفعل نجحت في ذلك وكرمها مستر يانج في حفل الشركة.

مواعيد اعادة مسلسل فراولة الحلقة 3

يعاد مسلسل فراولة الحلقة 3 بطولة نيلي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل فراولة تفاصيل احداث الحلقة 3

شهدت الحلقة 3 مفاجآت بعد خروج مدير شركة العقارات "جندي" التي كانت تعمل معه من السجن، وحاول إرجاع فراولة إلى وظيفتها ولكنها رفضت بسبب نجاحها مع شركة مستر "يانج"، وقدم العاملون في الشركة استقالتهم من أجل العمل في شركة العميل الصيني بعد تحقيق أرباح باهظة لم يتم تحقيقها من قبل، ونجحت فراولة في بيع أكبر عدد من أباجورات جلب الطاقة الحيوية المصنوعة من الأحجار الكريمة بسعر خيالي.

وسأل الدكتور "إبراهيم" صدقي صخر، مستر "يانج" عن حقيقة المرجعية العلمية للمنتجات التي يبيعها ويوسقها ونجح بها في مصر بشكل كبير، ورد عليه مستر يانج بأن العلاج بالطاقة نوع من أنواع الطب البديل وهو موجود منذ قديم الأزل، وعلق صدقي على أن العلم رافض مفاهيم الطاقة وأن ليس لها أي قيمة في امتصاص الطاقة السلبية وأنه يبيع الوهم.



مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 4

تعرض الحلقة 4 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



قصة مسلسل فراولة

فراوة تترك الفقر وتذهب إلى الغناء بعد أن نجحت في المبيعات، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.



أبطال مسلسل فراولة

فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.