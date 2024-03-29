الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل فراولة لـ نيلي كريم الحلقة 3

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، عدة مفاجآت بعد محاولة لإقناع أصدقائها حتى تحقق التارجت الخاص بها وتوفر أكبر نسبة مكسب، وبالفعل نجحت في ذلك وكرمها مستر يانج في حفل الشركة.

مواعيد اعادة مسلسل فراولة الحلقة 3

يعاد مسلسل فراولة الحلقة 3 بطولة نيلي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

فراولة الحلقة 3.. صدقى صخر طبيب نفسى ولم يقتنع بالطاقة الحيوية

مسلسل "فراولة" الحلقة 3.. نيللى كريم تبدأ وظيفتها الجديدة فة بيع "الطاقة الحيوية"

مسلسل فراولة تفاصيل احداث الحلقة 3

شهدت الحلقة 3 مفاجآت بعد خروج مدير شركة العقارات "جندي" التي كانت تعمل معه من السجن، وحاول إرجاع فراولة إلى وظيفتها ولكنها رفضت بسبب نجاحها مع شركة مستر "يانج"، وقدم العاملون في الشركة استقالتهم من أجل العمل في شركة العميل الصيني بعد تحقيق أرباح باهظة لم يتم تحقيقها من قبل، ونجحت فراولة في بيع أكبر عدد من أباجورات جلب الطاقة الحيوية المصنوعة من الأحجار الكريمة بسعر خيالي.

وسأل الدكتور "إبراهيم" صدقي صخر، مستر "يانج" عن حقيقة المرجعية العلمية للمنتجات التي يبيعها ويوسقها ونجح بها في مصر بشكل كبير، ورد عليه مستر يانج بأن العلاج بالطاقة نوع من أنواع الطب البديل وهو موجود منذ قديم الأزل، وعلق  صدقي على أن العلم رافض مفاهيم الطاقة وأن ليس لها أي قيمة في امتصاص الطاقة السلبية وأنه يبيع الوهم.


مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 4

تعرض الحلقة 4 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري  اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


قصة مسلسل فراولة

فراوة  تترك الفقر وتذهب إلى الغناء بعد أن نجحت في المبيعات، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.


أبطال مسلسل فراولة

فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

مسلسل فراولة الحلقة الثالثة مشاهدة مسلسل فراولة فراولة موعد عرض فراولة موعد عرض مسلسل فراولة موعد اعادة مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة أبطال مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل نيلي كريم مسلسل نيلي كريم نيلي كريم قنوات عرض فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة موعد مسلسل فراولة الحلقة الثالثة من فراولة فراولة الحلقة الثالثة فراولة الحلقة 3 الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 مسلسل فراولة عبر Watch It

مواد متعلقة

مسلسل "فراولة" الحلقة 3.. نيللى كريم تبدأ وظيفتها الجديدة فة بيع "الطاقة الحيوية"

فراولة الحلقة 3.. صدقى صخر طبيب نفسى ولم يقتنع بالطاقة الحيوية

مسلسل فراولة الحلقة 3.. استقالة العاملين فى شركة العقارات للعمل بشركة يانج

مسلسل فراولة ملخص الحلقة 2.. نيللي كريم تقنع العميل الياباني بشراء منزل والدها

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم"

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلى كريم

فراولة الحلقة 2.. مستر ينج يعرض على سامية سوشيال العمل معه بشكل حصرى

مسلسل فراولة الحلقة 2.. نيللى كريم تخسر وظيفتها بعد غلق شركة العقارات

الأكثر قراءة

مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة حقوقية: حكم العدل الدولية "مؤشر واضح" على عدم التزام إسرائيل

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس