الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلى كريم

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة بطولة  الفنانة نيلي كريم تفاصيل جديدة بعد مشهد لفتاة تحاول الانتحار، وسمعت فراولة أحد عملائها في العقارات أثناء إقناعة بشراء إحدى الشقق صوت فتاة تصرخ ذهبت فراولة ولتنقذها.

مسلسل فراولة


مسلسل فراولة تفاصيل الحلقة 2

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، محاولة إقناع من العميل الياباني التي أقنعته شراء البيت ،وبعد أن شاهد الموقف التي أنقذت فيه السيدة التي كانت تريد الانتحار، الأمر الذي جعله يتفائل بها لأنها يعمل في بيع الطاقة الحيوية ويعالجهم من الطاقة السلبية، وعرض عليها مبلغ شهري 75 ألف ونسبة 20٪، ووافقت علي الفور.

وظهرت نيللي في الحلقة  الثانية مع الظهور الأول للفنان حجاج عبدالعظيم والد فراولة خلال زيارتها له في السجن لمحاولة إقناعة ببيع منزلهم ويسكن معها في الإيجار؛ لأنها تريد مبلغ مالي، إلا أنه يرفض البيع قائلًا: "أنا هخرج كمان يومين مش هبيع الملك وأقعد في إيجار".

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 3

تعرض الحلقة 3 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

تعرض  الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.
قصة مسلسل فراولة

مسلسل نيلي كريم من الأحداث السريعة المشوقة ذات 15 حلقة، وقصتها فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الحديد حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الأنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

مسلسل فراولة


أبطال مسلسل فراولة

المسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

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