الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 1.. عميل ياباني يهادي نيلي كريم بـ"سلسلة الطاقة الإيجابية"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، مشهد جمع بين صدقي صخر "طبيب نفسي" وفراولة "سيلز" في أحد ي شركات العقارات وأثناء إقناع عميل ياباني بشراء وحدة في أحد العقارات المطلة علي النيل سمعوا صراخ فتاة تحاول الانتحار وانقذتها فراولة، الأمر الذي جعل العمل يعجب بفراولة ويتفائل من العقار لأنه يحب الطاقة ويؤمن بها.

 

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة الأولى 

وقام العميل الياباني بإعطاء فراولة سلسلة مكون من أحجار نادرة بمنطقة أسيا وتحاول جلب الطاقة الأمر الذي لم تفهمه فراولة حتي الآن.


وشهدت الحلقة الأولي من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، مشهد لفتاة تحاول الانتحار وسمعت فراولة أحد عملائها في العقارات أثناء إقناعة بشراء أحدي الشقق وفاجئة صوت فتاة تصرخ ذهبت فراولة في محاولة ذكية إقناع الفتاة بالانتحار ووقفت بجانبها قائلة: "أنا عند أسباب كبيرة أمي ميتة وعليا اقساط والبيعة كمان هتبوظ"، واقتنعت الفتاة ورفضت الانتحار وأنقذتها.

 


قصة مسلسل فراولة

فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الحديد حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

 

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة الأولى  


تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول نيلي كريم اليوم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

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مسلسل فراولة لـ " نيلي كريم " الحلقة 1.. فراولة تنقذ سيدة من الانتحار وتصبح "تريند"

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موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

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