ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه مفاجئات، وقرر هشام في النهاية فتح محل كشري تحت اسم "بابا جه"، وقد لاقى المشروع إقبالًا كبيرًا بعدما أصبح هشام أحد المشهورين على السوشيال ميديا.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة الاخيرة

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة أكس بالتزامن من عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

وقرر هشام في النهاية فتح محل كشري تحت اسم بابا جه، وقد لاقى المشروع إقبالًا كبيرًا بعدما أصبح هشام أحد المشهورين، ليستكمّل هشام مسيرة والده في الكشري، وساعده في ذلك زوجته ولاء (نسرين أمين) وابنته جودي.

وظهر أبناء النجم أكرم حسني "روبا وياسين" في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، حيث قدّمهما أكرم وهما يبحثان عن أب للإيجار بسبب غياب والدهما "أكرم حسني" في التصوير لفترة طويلة، ليجيب أكرم منفعلًا "يلا اتفضلوا على البيت وبلاش دلع"، في لمحة مميزة ومختلفة في المسلسل.

وفاجئ أكرم حسني جمهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، بإطلاق أغنية لذاذة للنجم رامي صبري، وهي من إنتاج شركة ‏Ideology production، الاغنية كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.



قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.