الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بابا جه الحلقة الأخير.. أكرم حسني يفك عقدته ويفتح محل كشري لإرضاء ابنته

بابا جه
بابا جه

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، بعض المشاهد المؤثرة لعلاقة الأب والأبناء وتخلي أكرم حسني عن مشروعة الناجح " بابا جه" ونفذ فكرة أبنته "جودي" لافينيا نادر محل "كشري" بمشاركة ياسر مدير أعمالة "محمد اوتاكا" وزوجتة نسرين أمين وعمتة "سماء إبراهيم".

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الأخيرة 

وكشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، للنجم أكرم حسني، مفاجئة كبيرة لأسرتة بعد ظهورة في برنامج فريال يوسف " نهي". والدة زياد وتخلي "هشام" عن مشروع بابا جه، حتي يرضي زوجتة نسرين أمين وابنته جودي قائلًا:" مفيش أب بيتأجر".

وأنطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

ليواصل اعمالة الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

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مسلسل بابا جه الحلقة الأخيرة.. أكرم حسني يتخلي عن مشروعه: "مفيش أب بيتأجر"

بابا جه الحلقة الأخيرة.. مشهد مؤثر بين أكرم حسني وابنته" بكاء وندم"


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.


موعد عرض مسلسل بابا جه

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.

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