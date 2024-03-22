الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري حتى منتصف شهر رمضان، وهو مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع.


مسلسل بابا جه مواعيد إعادة الحلقة 11

يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون في التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.
 

مؤلف "بابا جه": المسلسل متاح لجميع الفئات حتى سن المراهقة

"بابا جه" الحلقة 11.. مواجهة مرتقبة بين أكرم حسني وزوجته


مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 11

 

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن تمكّن هشام (أكرم حسني) من استرجاع ابن لمياء (بسنت شوقي) بعدما علم أن من اختطفه هو زوجها القديم، ليبتكر خطته ويراقب زوجها حتى انتهز الفرصة وأخذ ابن لمياء وأعاده إليها.

وفي الوقت نفسه اقتربت ولاء (نسرين أمين) من معرفة أن هشام زوجها يخدعها، وذلك بعدما راقبت سيارته بجهاز تتبع، وأدركت أنها ليست سيارة هشام، وكان هشام وقتها مع زياد (مصطفى سليم)، ولكنه من المتوقع في الحلقات القادمة أن تحدث مواجهة بين هشام وزوجته ولاء، فإلى أي مدى سيتهرب هشام من هذه المواجهة؟

 

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مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 12 بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة الثانية عشر بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يعتمد الأب على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيم ضرورية في مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.


ابطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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