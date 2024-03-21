الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "بابا جه الحلقة 11.. أكرم حسني وأوتاكا في مهمة إعادة ابن بسنت شوقي

بابا جه
بابا جه

مسلسل بابا جه الحلقة 11.. تعرض ابن بسنت شوقي " بودي" للخطف خلال لعبه مع هشام في الملاهي واكتشفت لمياء من خلال كاميرات المراقبة أن طليقها هو من قام باختطافه.

تدخل هشام واستعان بابن عمته محمد اوتاكا " ياسر"، وقاموا بمراقبة طليقها.

ظهر أكرم حسني وياسر بملابس مهندس كهربائي وحاول فصل الكهرباء عن العمارة التي بها بودي وبعدها  حتي تمكنوا من خطف بودي وإرجاعه الي والدته ونجحوا في المهمة.

 

موعد عرض  مسلسل بابا جه

يعرض  مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة   بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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