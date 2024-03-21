الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "بابا جه" الحلقة 11.. أكرم حسني يفقد أثر "بودي" في الملاهي

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه الحلقة 11.. انتهت أحداث الحلقة 10 بمشهد جمع بين هشام ولمياء "بسنت شوقي" بعد أن استأجرته كـ"خطيب للإيجار"، وحاول أكرم حسني لعب لعبة كان يريد أن يلعبها في الملاهي وهو صغير ولكنها رفضت وطلبت منه أن ينتبه علي ابنها بودي بعد أن ذهبت مع صديقتها الي دورة المياه.

مسلسل بابا جه تفاصيل الحلقة 11

وسيطرت أفكار أكرم حسني الطفولية عليه، واتجه إلى اللعبة التي أراد تجربتها صغيرًا وترك  بودي إبن بسنت شوقي مع أحد زوار الملاهي.

وأثناء اللعب جرى منه بودي وتاه في مدينة الملاهي وبعد مراقبة كاميرات المراقبة لاحظوا أن شخص غريب ذهب مع الطفل.


مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 12

يعرض  مسلسل بابا جه الحلقة 12 بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض  مسلسل بابا جه الحلقة الثانية عشر  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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