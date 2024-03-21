مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني.. ملخص الحلقة 10

شهدت الحلقة 10 من مسلسل بابا جه أحداث جديدة، وتحوّل مشروع بابا جه إلى عريسي جه، هذا الإفيه الذي قاله هشام أكرم حسني للمياء بسنت شوقي بعدما طلبت من أن يصاحبها في رحلة مدرسة لابنها

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 10

ظهرت نسرين أمين مع شقيقها ويحاول شقيقها إرساء شكوكًا عن وظيفة هشام الجديدة قائلا: "بيجيب الفلوس من شغل السياحة الشمال"، لتبدأ مرحلة البحث عن إدانته من خلال جهاز تتبع اشتراه لها ليحاول إدانة أكرم حسني وراء البحث عن وظيفة الجديدة.

شهدت نهاية الحلقة العاشرة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، مشهد جمع بين هشام، ولمياء "بسنت شوقي" بعد أن أجرته "خطيب للإيجار"، وحاول أكرم حسني في لعب لعبة كان يريد أن يلعبها في الملاهي وهو صغير ولكنها رفضت وطلبت منه أن ينتبه علي ابنها بودي بعد أن ذهبت مع صديقتها الي دورة المياه.

وسيطرت أفكار أكرم حسني الطفولية، أن يلعب اللعبة التي كان يريد أن يلعبها وهو صغير وترك بودي إبن بسنت شوقي مع أحد الزائرين للملاهي وأثناء اللعب جرى منه بودي وتاه في مدينة الملاهي وبعد مراقبة كاميرات المراقبة لاحظوا أن شخص غريب ذهب مع الطفل.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 11

يعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

يناقش بابا جه من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.



ابطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.