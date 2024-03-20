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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 10.. بسنت شوقي ضيفة شرف وأكرم حسني "عريس للإيجار"

بابا جه
بابا جه

مسلسل “بابا جه” الحلقة 10.. ظهرت بسنت شوقي ضيف شرف الحلقة، وأكرم حسني "زوج للإيجار" لها بعد طلاقها من زوجها، حتي تأخذه معها في مناسبة عيد ميلاد، بعد أن تعرضت للمشاكل كونها سيدة مطلقة في خطوبة إبنه خالتها ساندي.

مسلسل بابا جه الحلقة 10

اعترف أكرم حسني لزوجته ولاء “نسرين أمين” بأنه يعمل "بيبي سيتر" لزياد وأنه أب للإيجار لعدد آخر من الأطفال، وأن السيارة لم تتأجر وأنه يخبئ عليها سر اختفئها بعد الحادث وأنها لم تعد تصلح.

سألته ولاء عن التأمين فاعترف لها أنه لم يدفعه وصرف ثمنه علي “بلايستيشن 5”، وبعدها استيقظ أكرم حسني واكتشف أنه مجرد حلم وأن زوجتة لم تقص لسانه قائلًا:" لساني لاء يا ولاء".

مسلسل بابا جه

جمع مشهد بين محمد أوتاكا، وأكرم حسني، واتفاق على أوردر جديد لهشام، في مزرعة علي طريق أبو صير كأب للإيجار، من ثمانية صباحًا للخامسة المغرب، وأوضح هشام أنه يفكر في تكبير الفكرة وإيجارعدد كبير من الآباء للعمل في "بابا جه".

وظهرت نسرين أمين "ولاء" في منزل فريال يوسف والدة الطفل زياد بعد أن أرسى شقيقها شكوكًا عن خيانة هشام لها، لتبدأ مرحلة البحث عن إدانته داخل منزل فريال يوسف، وأبلغتها أنها جاءت لتساعده في الرجوع إلى المدرسة بعد فصلها كونها مذيعة مشهورة، زادت الشكوك بعد أن أبلغها زياد أن زوجها يذهب إلى المنزل ويلعب معه.

 

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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