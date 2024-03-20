كاتب سوداني يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات الأوضاع في السودان

قال الكاتب السوداني طاهر المعتصم، الاربعاء، انه من المؤكد أن مناطق درافور باستثناء مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور تقع للأسف تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، كما أن الجيش السوداني يحاول أن يحافظ على مدينة الفاشر ومناطق أخرى في الولاية طغيت أن لا تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

استهداف الجيش لمواقع الدعم السريع في دارفور

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، حول الوضع في السودان، أن استهداف الجيش السوداني يأتي لمنع توسع ميليشيا الدعم السريع خارج مناطق سيطرتها السابقة.

فيما أشار المعتصم إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن الوضع الإنساني في دارفور وقرى ولاية الجزيرة يزداد سوءا وشبح المجاعة يكاد يطل برأسه، والمدنينون هم الذين يدفعون ثمن الصراع المسلح والمدنيين تحت سيطرة ميليشا الدعم السريع هم الاكثر تضررا.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، التي تبدو وكأنها مدينتان في مدينة واحدة.

فهناك مقابر جماعية، ومركبات مدرعة مهجورة، وأطفال بلا مأوى، ولكن هناك أيضا مطاعم افتتحت حديثا، وأسواق مزدحمة، وسيارات تويوتا حديثة الصنع، يطلق عليها اسم كينجانجيا ــ وتعني المسروقة باللهجة المحلية ــ بسبب افتقارها إلى لوحات التسجيل.