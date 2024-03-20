"إفريقية النواب": موقف مصر تجاه الملف السودانى مشرف والرئيس حريص على لم الشمل

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بموقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه الملف السودانى ورفض مصر وبشكل واضح وحاسم التدخل الخارجى فى السودان، والدعوة لمبادرة تشمل كل الأطراف السودانية، مناشدًا القوى السياسية بدولة السودان الشقيقة بتغليب المصالح العليا للسودان للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأعلن سليم، فى بيان له أصدره اليوم، عن اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى السفير سامح شكري على موقف مصر الثابت والرافض لأي تدخل خارجي في الأزمة السودانية، مشددًا على أهمية التعامل مع النزاع في السودان كشأن سوداني خالص دون تدخل أطراف خارجية تعيق جهود حلها.

وأشاد بمختلف القضايا التى تناولها "شكرى" مع المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، لمناقشة سبل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف السودانية وجهود مصر المستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بداية الأزمة، واستقبال مصر أكثر من نصف مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 5 ملايين سوداني آخرين يعيشون في مصر بلا تمييز.

الدفع نحو وفاق وطني لكل الأطراف

وأكد الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية على ضرورة الدفع نحو وفاق وطني يحول دون تفكيك الدولة السودانية، وأن تشمل أي مبادرة سياسية مستقبلية جميع الأطراف الوطنية الفاعلة في الساحة السودانية، وأن تتم تلك العملية وفقًا لمبادئ احترام سيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على سلامة ووحدة الدولة ومؤسساتها، ومنع تفككها، مشيرًا إلى أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا من خلال التوافق بين مختلف الأطراف السودانية.