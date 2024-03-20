"بابا جه" الحلقة 9.. أكرم حسنى يحقق وعود والد أحمد أمين "شريط كوكتيل ورز وملوخية"

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، أوردر جديد، أكرم حسني "أب للإيجار" والغريب أنه تفاجأ أنه لشاب من عمره يدعى “خالد” ويجسده أحمد أمين، وهو شخصية تعاني من مشاكل نفسية خاصة بعد وفاة والده ولديه عقد نفسية، ويريد أبا يحل مكان والده بعد وفاته حتى يتمكن من تحقيق الوعد التي وعده به قبل الوفاة منها "شريط كوكتيل، وتزويج رز وملوخية، وتعليم ركوب الدراجة".

مسلسل بابا جه

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، موقفا محرجا، حيث قامت دارين بعمل موقف يحرج أكرم حسني أمام زميله الذي أخذ مكانه في الفندق الذي كان يعمله به، وفتحت المكبر الصوتي قائلة: "بابا عايز يكلمك.. ورد كريم فهمي قائلا: "أيوة يا هشام دارين قالتلي على الفلوس الزيادة اللي أنت طلبتها"، وبعدها حاول هشام أن يبرر الموقف الذي وقع به.

مسلسل بابا جه

وضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، ذهبت نسرين أمين "ولاء" إلى ياسر ابن عمة زوجها أكرم حسني لتسأله عن السر وراء اختفاء العربية وتأجيرها لدار أيتام أمل المستقبل، وأنها بحثت في أكثر من مكان ولم تجد دارا بهذا الاسم.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب للامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

مسلسل بابا جه

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، لافينين نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.