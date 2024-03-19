الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة الثامنة

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني"  الحلقة الثامنة

يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 8

تعرض أكرم حسني “هشام” لموقف محرج  في حلقة أمس من مدير الفندق الذي حل مكانه قبل ترك وظيفته، حيث أنه اكتشف وظيفتة كأب للإيجار قائلا: " أقولك يا دادا ولا يا إي، وطول عمرك بتخلينا نفكر برة الصندوق بس شغلك الجديد خلاك سيبت الصندوق خالص، أنا كدا خلصت حفلة هشام يلا نشوف حفلتنا".

وحاولت دراين إبنه كريم فهمي في المسلسل  الانتقام لهشام “ أكرم حسني”، بعد أن حاول ترك الفندق ويرجع إلي القاهرة ولكنها رفضت دارين وحاولت أن تحل الموقف وتأخذ حق أكرم حسني، زدبرت مقلب في عماد مدير الفندق الذي احرجه، ووضعت ثعبان بلاستيكي في ظهره، لكنه ظن أن الثعبان حقيقي وخلع ملابسه في مكان استقبال عملاء الفندق، وبعدها رجع هشام لتكملة عطلتهما سويًا في الفندق.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 9

يعرض  مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة   بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة التاسعة

وينطلق  في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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