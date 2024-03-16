السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 5.. تحول كبير فى شخصية "أكرم حسنى"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تستمر الأحداث الشيقة والمثيرة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسنى، ونسرين أمين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث.

 

 

بعدما بدأ عمله كأب بمقابل مادي، كشفت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه، عن بداية تحوله لأب مثالي يسعى للتأثير في حياة الأطفال الذين يتولى مسئوليتهم، وذلك من خلال تعامله مع أسرة صلاح (محمود البزاوي) والتي بدأ يؤثر على حياة أولاده وبناته إيجابيًا لدرجة جعلتهم يتعلقون به.

ابنة أكرم حسني تبتزه

في مقابل عمل الشعرية باللبن،  اتفق هشام (أكرم حسني) مع ابنته جودي (لافينيا نادر) على ألا تخبر والدتها بأمر زياد (سليم مصطفى)، أول طفل قام هشام بالعمل كأب لديه.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه

وكان أخبر سليم "جودي"، بأن والدها "هشام" عنده بالبيت، وبالفعل قام بفتح كاميرا الموبايل الخاص به، وصوّر هشام وهو يتحدث مع نها "فريال يوسف" بينما تحاول إقناعه بشرب العصير.


فيما عرفت زوجة هشام (نسرين أمين) بأنه لا يعمل على العربية، لتتوعد له وتكتشف كذبة وتخبره بأنها تنتظره على العشاء لتواجهه بالحقيقة.

 

مسلسل أكرم حسني موعد عرض الحلقة 6


تعرض الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

 

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة السادسة

فيما يعرض مسلسل بابا جه، إلى جانب القنوات التليفزيونية، على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.


قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه  في إطار كوميدي مشاكل الأطفال والمراهقين، ويتطرق بشكل خاص إلى علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية التصدي للصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جيه أكرم حسني المتحدة للخدمات الإعلامية تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جيه الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جيه

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