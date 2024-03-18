الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

بابا جه الحلقة 8.. دارين تنتقم لأكرم حسنى من مدير الفندق بثعبان بلاستيكى

مسلسل بابا جه الحلقة
مسلسل بابا جه الحلقة الثامنة

حاولت دراين الانتقام لهشام الذي يحل مكان والدها، في أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، بعد أن أحرجه مدير الفندق أمام الجميع، وحاول أكرم حسني ترك الفندق ويرجع إلي القاهرة ولكنها رفضت دارين وحاولت أن تحل الموقف وتأخذ حق أكرم حسني.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8

دبرت دارين مقلب في عماد مدير الفندق الذي أحرج هشام بعد أن كشف عن وظيفة خلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8، قائلا: "الداده هشام"، ووضعت ثعبانا بلاستيكيا في ظهره، لكنه ظن أن الثعبان حقيقي وخلع ملابسه في مكان استقبال عملاء الفندق، وبعدها رجع هشام لتكملة عطلتهما سويًا في الفندق.

ذهب هشام في الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه إلى مهمة جديدة، حيث يلعب دور الأب لابنة سعد "دارين"، الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي ويسافر معها إلى الغردقة، ووصل هشام إلي الفندق الذي كان يديره مصدومًا.

بابا جه الحلقة 8.. موقف محرج لهشام أمام مدير الفندق الذى كان يعمل به

مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس مسلسل" بابا جه"


أحداث مسلسل بابا جه


تدور أحداث مسلسل بابا جه حول قضية مهمة في المجتمع، خاصة بعد أن يتجه الأب إلي اللا مبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا، خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض  مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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