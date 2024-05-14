الثلاثاء 14 مايو 2024
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حوادث

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

على فايز محامى ضحية
على فايز محامى ضحية عصام صاصا

أكد المستشار علي فايز محامي ضحية عصام صاصا مطرب المهرجانات، أنه على أتم استعداد لإقناع أهالي أحمد مفتاح الضحية بالتنازل والصلح مقابل الحصول على الدية الشرعية المقدرة بمائة جمل أو ألف دينار من الذهب أو ما يعادلها من الأموال، مشيرا إلى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأبناء المتوفي تقديرًا لروحه.

وأضاف أن أسرة المجني عليه لا ترغب في المال؛ لأن لا شيء يعوض فقدان ابنهم، إلا أن الدية يمكن قبولها وهي أمر شرعي راسخ ومعروف.

وأكد “فايز” أنه تقدم بالفعل بشكل رسمي بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه تعويض مؤقت، وأن هذا الإجراء ليس مقابل التنازل، بل هو إجراء قانوني وأنهم مستمرون في الشق الجنائي.

وأضاف: "توجد وقائع مشابهة وحكم بمبلغ 10 ملايين تعويض مدني لأحد الأشخاص الذي فقد عضوًا من أعضائه، فما بالكم بمن فقد حياته؟"، وشدد فايز على استعداده لعرض الصلح ومحاولة إقناع أهالي المتوفى بهذا الأمر، لأن القرار النهائي لهم.

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محامي ضحية عصام صاصا يطلب 5 ملايين جنيه تعويض

عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات احمد مفتاح الضحية علي فايز محامي تعويض

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