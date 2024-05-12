محامي ضحية عصام صاصا يطلب 5 ملايين جنيه تعويض

أعلن المستشار علي فايز، محامي أحمد مفتاح ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي دهسه بسيارته، أنه سيتقدم غدًا الإثنين، بطلب بالإدعاء المدني المؤقت وقدره 5 ملايين جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت من المطرب.

ويتقدم فايز بطلب التعويض أمام النيابة العامة المختصة التي تباشر اجراءات التحقيق الآن في الجنحة رقم 6735 جنح الطالبية، وذلك لحفظ حقوق ورثة المتوفي وأبناءه القصر.

وقال محامي الضحية، إن طلب التعويض لأن عصام صاصا تسبب برعونته وعدم احترازه في مقتل المتوفي على النحو والوصف المبين في القضية.

تقرير الطب الشرعي لـ"صاصا"

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش والترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وكانت نيابة العمرانية قد أمرت بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وكانت أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيًا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثًا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعًا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

سادسًا: ترفق رخصتي القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة “ س ي ر 1438” وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار آخر بشأنها.

تاسعًا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.