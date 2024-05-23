انهيار دور من عقار مأهول بالسكان فى الإسكندرية

شهدت منطقة مطار النزهة شرق الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر مادية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسه اللواء أحمد حبيب، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ بانهيار أجزاء كبيرة بالدور الخامس على الدور الرابع من عقار بعزبة منسي في منطقة مطار النزهة.

انتقلت قيادات الحي بصحبه قوات الدفاع المدني، وضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء كبيرة من الدور الخامس على الدور الرابع علوى بالعقار الكائن 23 شارع المصانع أمام الفرن بعزبة منسى مطار النزهة نطاق حي شرق، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الأمر إلى مهندسي الحي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ووضع حواجز حول العقار والتنبيه على قاطنيه بالإخلاء المؤقت، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.