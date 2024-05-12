الأحد 12 مايو 2024
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محافظات

إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)

انهيار عقار بالإسكندرية
انهيار عقار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال شخص مصاب من أسفل المنزل المنهار في منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، مساء اليوم، فيما أنقذ الأهالي اثنين آخرين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية ووجود شخص مصاب، وتحطم سيارتين تصادف وجودهما أسفل العقار.

علي الفور، انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية أن المنزل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.

أضافت رئيس الحي أن السكان أنقذوا اثنين آخرين من تحت الأنقاض دون أي يصابوا بأي أذى، منوهة أن الحادث لم يسفر الحادث عن أي قتلى وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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اصابة شخص وتحطم سيارتين انهيار عقار كرموز القديم غرب الاسكندرية الحماية المدنية

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