ظهرت على بعد 4 كيلو.. انتشال جثة غريق شاطئ سيدي كرير غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمنطقة سيدي كرير، بعد ظهور الجثمان على بعد 4 كيلو على سطح المياه.

وقال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير: “الحمد لله الجثمان ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالي 4 كيلو تقريبا أثناء عملية البحث عنه، داعيا الله بالرحمة والمغفرة له وأن يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين ويرزق أهله الصبر والسلوان”.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من الأهالي بغرق الشاب أحمد مجدى أحمد حسن، 35 سنة، مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، أثناء نزوله مياه البحر بقرية جارديان غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوة الإنقاذ النهري بمعداتها إلى مكان الواقعة وجاري البحث عن الجثمان، وتم نقله إلى المشرحة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.