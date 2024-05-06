الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تموينية لإدارة شرق الإسكندرية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق

الحملة
الحملة

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والمخابز السياحية لضبط المخالفات.

تموين شرق

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار ونبيل عسكر والأستاذ محمود رضوان، مفتشى الإدارة، بحملة على  المخابز البلدية والمخابز السياحية والأسواق والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٠ محاضر لمخابز بلدية مخالفة وتحرير محضر نقص ميزان لمخبز سياحي وعدم وجود فواتير للدقيق الموجود بالمخبز وتمت مصادرة عدد  ٢٥ جوال دقيق زنة الجوال الواحد ٥٠ كجم دقيق سياحي فاخر استخراج ٧٢٪.

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات وتحرير محضر بيع سجائر محلية بسعر أزيد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

حملات تموينية لإدارة شرق المخابز البلدية والمخابز السياحية الاسواق والتجارة الداخلية بالاسكندرية

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