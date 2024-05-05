خلال يومين.. 15 غواصًا للبحث عن غريق شاطئ سيدى كرير فى الإسكندرية

تواصل قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير، البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بمنطقة سيدي كرير، لليوم الثاني على التوالي، وتمت الاستعانة بـ 15 غواصًا، أمس واليوم، في عملية البحث.

بلاغ بغرق شخص

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأهالي يفيد بغرق الشاب "أحمد. م. أ"، 35 سنة، مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، أثناء نزوله مياه البحر بقرية جارديان غرب الإسكندرية.

تواصل البحث من فرق الإنقاذ وغواصين الخير

على الفور انتقلت قوة الإنقاذ النهري بمعداتها إلى مكان الواقعة، وجار البحث عن الجثمان، من جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن البحر عال جدا، لكن هناك غواصين من فريقنا، وكذلك توجد عناصر الإنقاذ النهري وجار البحث عن الجثمان.

وطالب "المالحي" غواصين الخير، وبالأخص الغواصين في الإسكندرية الاشتراك وسرعة الوصول إلى مكان الغرق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر فى أقرب وقت.

وأكد أن غريق الساحل لم تظهر جثته حتى الآن ، وتم اشتراك 7 غواصين أمس، و8 غواصين من فريق غواصين الخير موجودون اليوم فى مكان الغرق.

حالة البحر في شواطئ الإسكندرية

كانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم، نشاطًا في حركة الرياح، وارتفاع الأمواج في شواطئ القطاع الغربي، حيث تباينت ألوان الرايات على شواطئ عروس البحر المتوسط.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ سيدي بشر، رفعت اليوم، الراية الخضراء نظرًا لوجود حاجز الأمواج، بينما رفعت باقي الشواطئ الراية الصفراء، فيما رفع شاطئ ستانلي الراية الحمراء، كذلك رفعت شواطئ العجمى والقطاع الغربي الرايات الحمراء.

وبلغت نسب إشغال شواطئ القطاع الشرقي 20%، ولم تزد نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الغربي على 15%.

ألوان الرايات على الشواطئ

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ، والتي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ.

وتنقسم ألوان الرايات إلى ثلاثة ألوان ثابتة "حمراء، خضراء، صفراء"، وعند رفع الراية الحمراء على الشواطئ فهي تعلن أن البحر خطر وممنوع السباحة، أما الراية الخضراء تدل على أن البحر معتدل ومسموح بنزول البحر، وفي حالة رفع الراية الصفراء تكون راية تحذيرية ويجب اتباع تعليمات المنقذ في الأماكن الآمنة والمحددة للسباحة.