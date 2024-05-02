الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حملات تموينية على المخابز البلدية بالإسكندرية لضبط المخالفات

حملة تموينية - أرشيفية
حملة تموينية - أرشيفية

أصدر أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية وضبط المخالفات.

إدارة الرقابة

قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وأحمد حسن وأحمد يوسف مفتشى الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين شرق الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملة تموينية مركزية فجرية على المخابز البلدية والتى أسفرت عن تحرير محضر تجميع بطاقات تموينية بأحد المخابز وتم التحفظ علي عدد ٨٨ بطاقة تموينية مدعمة داخل احد المخابز وتحرير عدد ٣ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضربن انتاج خبز  غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 4 محاضر عدم نظافة المخبز وادوات العجين وتحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات خارج المخبز وتحرير محضربن عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش وتحرير محضرين ضرب وهمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

حملات تموينية المخابز البلدية بالاسكندرية لضبط المخالفات إدارة الرقابة بطاقة تموينية

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