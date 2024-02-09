تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة علي أنحاء المحافظة لضبط المخالفات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

إدارة الرقابة تحرر51 محضرا لمخابز بلدية

فقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له بحملات بنطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير 51 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

"تموين المنتزه" يحرر 41 محضرا لمخابز

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 41 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 16 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر وتحريز 29 علبة سجائر وتحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 32 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تموين وسط: تحرير 3 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة،منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 3 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير محضرين امتناع عن بيع السجائر وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين شرق: تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصد

و قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 52 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٨ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين العامرية: تحرير محضرين لمنفذين مخالفين من منافذ مشروع جمعيتى

و قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 23 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمنفذين مخالفين من منافذ مشروع جمعيتى، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٥ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.



تموين غرب

و قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين حيازة سلع مجهولة المصدر وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.