الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل مصنع للحلويات بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع والخامات المستخدمة في التصنيع.

حملة لإدارة تموين وسط الإسكندرية

قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبدالحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة؛ بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة بحملات على نطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بحيازته خامات دون فواتير دالة على الحيازة ومجهولة المصدر وتم تحريز الكميات ٢٨ شيكارة سكر زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم وعدد ٢٦ شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم تقريبا، استخراج ٧٢ وعدد ٣٥ شيكارة سميد زنة الشيكارة الواحدة ٤٩.٨٧ كجم تقريبا وعدد ٤٩ كرتونة بندق مقشر زنة الكرتونة الواحدة  ١٠ كجم وعدد ١٢٤ علبة سمن  وزن العلبة الواحدة ١١كجم، وعدد ٦٠ علبة سمن وزن العلبة الواحدة ١٦ كجم  وعدد ٢١ علبة سمن جاموسى وزن العلبة الواحدة ٢٠ كجم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.


حملة بغرب الإسكندرية

قامت إدارة غرب والجمرك  بحملة تموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقسم شرطة كرموز بحملة تموينية  بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر وتم التحفظ علي 360 علبة سجائر وتحرير محضر حيازة سكر مخصص بيعه للبطاقات التموينية وتسريبه للبيع فى السوق السوداء وتم التحفظ علي 55 كيس سكر.

ضبط سلع مجهولة

كما تم تحرير محضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 50 كرتونة لبن زنة واحد لتر بواقع 600 زجاجة و5 كراتين مكرونة زنة الكيس واحد كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تموين الإسكندرية خامات فواتير ومجهولة المصدر مصنع حلويات

مواد متعلقة

ميناء الإسكندرية يستقبل 209 آلاف طن سلعًا استراتيجية

مصرع سباك وإصابة نجليه وزوجته وشقيقتها بسبب تسريب الغاز فى الإسكندرية

"مستقبل وطن" بالإسكندرية: قرارات الرئيس السيسى انتصار للعدالة الاجتماعية

"جيل الإسكندرية" يشيد بقرارات الرئيس السيسى برفع الأجور والمعاشات

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل أمين شرطة لحضور الطبيب الشرعي

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالإسكندرية

الإعدام شنقا للمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها في الإسكندرية

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار فى الجمرك بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

بيان من البورصة السلعية بشأن موعد بدء التداول على الذهب

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى والزمالك.. ويمدد عقد مدافع الفريق (خاص)

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"