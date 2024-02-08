ضبط مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل مصنع للحلويات بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع والخامات المستخدمة في التصنيع.

حملة لإدارة تموين وسط الإسكندرية

قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبدالحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة؛ بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة بحملات على نطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بحيازته خامات دون فواتير دالة على الحيازة ومجهولة المصدر وتم تحريز الكميات ٢٨ شيكارة سكر زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم وعدد ٢٦ شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم تقريبا، استخراج ٧٢ وعدد ٣٥ شيكارة سميد زنة الشيكارة الواحدة ٤٩.٨٧ كجم تقريبا وعدد ٤٩ كرتونة بندق مقشر زنة الكرتونة الواحدة ١٠ كجم وعدد ١٢٤ علبة سمن وزن العلبة الواحدة ١١كجم، وعدد ٦٠ علبة سمن وزن العلبة الواحدة ١٦ كجم وعدد ٢١ علبة سمن جاموسى وزن العلبة الواحدة ٢٠ كجم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.



حملة بغرب الإسكندرية

قامت إدارة غرب والجمرك بحملة تموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقسم شرطة كرموز بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر وتم التحفظ علي 360 علبة سجائر وتحرير محضر حيازة سكر مخصص بيعه للبطاقات التموينية وتسريبه للبيع فى السوق السوداء وتم التحفظ علي 55 كيس سكر.

ضبط سلع مجهولة

كما تم تحرير محضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 50 كرتونة لبن زنة واحد لتر بواقع 600 زجاجة و5 كراتين مكرونة زنة الكيس واحد كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.