"مستقبل وطن" بالإسكندرية: قرارات الرئيس السيسى انتصار للعدالة الاجتماعية

أكد المهندس البديوى السيد محمد على، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن قرارات الرئيس السيسى جاءت في توقيت حاسم يتطلع إليه المواطن المصري؛ لمواجهة أعباء المعيشة والحياة الاجتماعية.

توجيهات السيسي

أشاد البديوى، بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، واصفًا إياها بـ«التاريخية».



القرارات في بالغ الأهمية

وقال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتستهدف بالأساس تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية والتي بموجب التوجيهات سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يؤكد قطعًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بالمواطن، ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.

السيسي ينتصر لصالح المواطن

وأضاف البديوي، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مهام المسئولية، وهو ينتصر للعدالة الاجتماعية وينتصر دائمًا لكل ما هو صالح للمواطن المصري، واعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، لافتًا إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، كما أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم الدعم لكل فئات الشعب.