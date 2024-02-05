السجن 3 سنوات لسائق شرع في قتل زوجته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف، بعد اتهامه بالشروع في قتل زوجته طعنًا بسكين، بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش، بعضوية المستشارين أشرف حمدى ابو زينة، والمستشار احمد محمود إبراهيم، وسكرتارية الجنايات عادل عزت ومصطفى حسان.

ترجع أحداث القضية رقم 14625 لسنة 2023 جنايات محرم بك والمقيدة برقم 2306 لسنة 2023 كلي شرق، عندما تلقى مأمور قسم محرم بك إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعى، بوصول "ه. م. أ"، 22 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وطعنات في الساعد والرقبة.

على الفور توجه إلى المستشفى ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، وتبين من الفحص أن المجني عليها مصابة بجروح قطعية بالساعد، وجرحين طعنيين بالرقبة من الناحية اليسرى، واتهمت زوجها "أ. م. ال" سائق، بالتسبب في إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية، وعللت ذلك بحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية وأنه دائم الشجار معها، ويوم الحادث طلب منها أن تشترى له علبة سجائر في طريق عودتها إلى المنزل، وأنها بحثت عنها ولم تجد.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المجني عليها عند عودتها للمنزل فوجئت بزوجها يعتدى عليها بالضرب بسكين محدثًا إصابتها ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة.