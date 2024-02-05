الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات لسائق شرع في قتل زوجته بالإسكندرية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف، بعد اتهامه بالشروع في قتل زوجته طعنًا بسكين، بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش، بعضوية المستشارين أشرف حمدى ابو زينة، والمستشار  احمد محمود إبراهيم، وسكرتارية الجنايات عادل عزت ومصطفى حسان. 

ترجع أحداث القضية رقم 14625 لسنة 2023 جنايات محرم بك والمقيدة برقم 2306 لسنة 2023 كلي شرق، عندما تلقى مأمور قسم محرم بك إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعى، بوصول "ه. م. أ"، 22 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وطعنات في الساعد والرقبة.

على الفور توجه إلى المستشفى ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، وتبين من الفحص أن المجني عليها مصابة بجروح قطعية بالساعد، وجرحين طعنيين بالرقبة من الناحية اليسرى، واتهمت زوجها "أ. م. ال" سائق، بالتسبب في إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية، وعللت ذلك بحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية وأنه دائم الشجار معها، ويوم الحادث طلب منها  أن تشترى له علبة سجائر في طريق عودتها إلى المنزل، وأنها بحثت عنها ولم تجد.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المجني عليها عند عودتها للمنزل فوجئت بزوجها يعتدى عليها بالضرب بسكين محدثًا إصابتها ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة.

الخلافات الزوجية لسائق شرع في قتل زوجته بالاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

سفينة الحاويات T.ROOSEVELT العملاقة تغادر ميناء الإسكندرية إلى مالطا

رغم تواصل سقوط الأمطار.. استمرار العمل وفتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة

10 سنوات لعاطل وشقيقه أصابا شخصًا بعاهة مستديمة بالإسكندرية

تأجيل محاكمة المتهم فى أحداث سيدى برانى لسماع الشهود واستكمال المرافعات

السجن المشدد 10 سنوات لعامل للاتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

بالاسم فقط.. "الدستور" تعلن للطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 551 ألف طن سلع استراتيجية في ديسمبر 2023

السجن 3 سنوات لعامل أصاب شخصًا بـ"عاهة مستديمة" فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟