الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات لعامل أصاب شخصًا بـ"عاهة مستديمة" فى الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل توصيل بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بإحداث عاهة مستديمة بشخص تعدي عليه بسلاح أبيض بسبب مشادة بينهما.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 25998 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات عن أنه حال سير المجني عليه "ع.م.ع"، عامل ألوميتال، بالطريق العام استوقفه المتهم "ع.م.ع"، عامل دليفري، وحدثت بينهما مشادة كلامية على أثرها قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" استقرت في يده اليسري فاحدثت عاهة مستديمة تقدر بـ20%، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

السجن لعامل توصيل شخص بعاهة مستديمة بالاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية

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