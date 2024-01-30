الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار نوة «الكرم»

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية حتى الآن، بالتزامن مع نوة "الكرم" وسقوط أمطار غزيرة دون التأثير علي عملية الشحن والتفريغ.

رفع درجات الاستعداد

من جانبه، وجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وشهدت الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على العديد من المناطق، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها  المحافظة، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد وتداعيات نوة "الكرم" غزيرة الأمطار، وتعرضت مناطق شرق ووسط والعجمي، صباح اليوم، لسقوط الأمطار، كما ساد طقس شديد البرودة والرياح على كل أنحاء المدينة الساحلية، لم تشهده مدينة الإسكندرية منذ بداية فصل الشتاء، حيث تصل درجات الحرارة إلى 15 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة وخاصة على شمال شرق وشمال غرب المحافظة على فترات متقطعة، يصحب ذلك اضطراب في الملاحة البحرية، وتصل سرعة الرياح  من 60 إلى 70 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر من 3 إلى 4 أمتار.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار والطقس المتقلب على الإسكندرية حتى الخميس القادم الأول من فبراير، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية بإتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الآثار الناجمة عن حالة الطقس.

وأعلنت الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف اللواء محمد الشريف،  محافظ الإقليم رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة؛ لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري.

وفتح بوغاز مينائي الأسكندرية والدخيلة نوة الكرم

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