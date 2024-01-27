ارتفاع عدد ضحايا حريق مقهى الإبراهيمية فى الإسكندرية لـ2

ارتفع عدد ضحايا حريق مقهى الإبراهيمية بالإسكندرية إلى 2 بعد وفاة عامل متأثرا بإصابته بحروق شديدة من الدرجة الثالثة ليلحق بزميله بعد حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز منذ أيام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت نيابة باب شرقي إخطاراً من مستشفى رأس التين في الإسكندرية، يفيد بوفاة خالد عبداللطيف محمد، عامل في المقهى، متأثراً بإصابته أثناء علاجه. كما أمرت النيابة العامة بسرعة إحضار التقرير الطبي للمتوفى، والاستعلام من الحي عن تراخيص المقهى ومدى الالتزام بشروط الأمن الصناعي والسلامة. وقد تلقى اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في مقهى بشارع عمر لطفي في منطقة الإبراهيمية، التابعة للقسم.

انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها لباقي العقار أو المحلات المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمقهى المحروسة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أدى لحدوث موجة انفجارية واشتعال النيران، أسفر الحريق عن إصابة 2 من العاملين داخل المقهى بحروق شديدة وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين لتلقى العلاج.

وكشفت التقارير الطبية بوفاة الأول متأثرًا بالحروق والثانى تم وضعه بالعناية المركزة لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفى ليلحق بزميله.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.