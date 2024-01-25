حبس عاطل لحيازته 1100 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلوجرامات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذا من دوائر المدينة مسرحا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلوجرامات، ومبلغ مالى "متحصلات نشاطه"، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7،700،000 جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.