الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عامل وكهربائي لحيازتهما أسلحة نارية للاتجار بها في الإسكندرية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، حبس عامل وكهربائي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 8 قطع سلاح ناري "فرد خرطوش" بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرساله الي الأدلة الجنائية لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عامل وكهربائي، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذهما من دائرة قسم شرطة كرموز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 8 قطع سلاح ناري "فرد خرطوش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عامل وكهربائي الإسكندرية نارية أسلحة النيابة العامة

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