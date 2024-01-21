السجن المشدد 3 سنوات لربه منزل لتزويرها محرر رسمي بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربه منزل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيا عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بتزوير محررات رسمية وهو وثيقه زواج حديثه بعد طلاقها من زوجها وتسجيل اسم طفله.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 21980 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، ببلاغ يفيد قيام المتهمة بتزوير قيد عائلي علي غير الحقيقة لنجلتها.

كشفت التحقيقات، أنه حال قيام المدعو " أ.م.ش" مهندس، بالتوجه الي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائلي فؤجي بنسب طفلة له علي غير الحقيقة وتوجه الي مكتب صحة مينا البصل تبين قيام المتهمة " ن.ع.ا" ربة منزل طليقته باستصدار وثيقة زواج قد زواج حديثة من قطاع الأحوال المدنية، وقيامها بتسجيل الطفلة باسمه بموجب إقرار موقع منها بصما وتوقيعا باستمرار العلاقة الزوجية بينهما علي خلاف الحقيقة لسبق تطليقها منه في عام 2016 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.







