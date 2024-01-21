حبس عاطل لحيازته 7 كيلو حشيش في برج العرب

قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 70 طربة حشيش وزنت 17.500 كيلو جرام بقصد الاتجار، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 70 طربة حشيش وزنت 17.500 كيلو جرام، ومبلغ مالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.



وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.