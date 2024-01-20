السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل بتهمة الاتجار في الهروين بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كيلو من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة اول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية اول، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول ميزان، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

و قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 6 كيلو من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة اول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العامرية اول، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول ميزان، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

مخدر الهيروين والأسلحة العامرية المواد المخدرة أمن الأسكندرية

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