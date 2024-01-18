الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابه عاملين في انفجار إسطوانه غاز داخل مقهي بالإسكندرية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت منطقة الابراهيمية وسط الإسكندرية، مصرع عامل وأصابة اخر بحروق شديدة، اثر إنفجار أسطوانة غاز داخل مقهى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمقهى بشارع عمر لطفى فى منطقة الإبراهيمية، دائرة القسم ووجود متوفي ومصاب.

علي الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمقهى "المحروسة" نتيجة إنفجار إسطوانة بوتاجاز مما أدى لحدوث موجة انفجارية واشتعال النيران.

إصابة عاملين

أسفر الحريق عن إصابة 2 من العاملين داخل المقهى بحروق شديدة وتم نقلهما إلى مستشفى راس التين لتلقى العلاج.

وكشفت التقارير الطبية وفاة الأول متأثرًا بالحروق والثانى تم وضعه بالعناية المركزة لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية،  قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة في الدور الثالث العلوي بالبلوك رقم 1 بمساكن الشباب الكيلو 26  مما ادي الي اصابه 11 شخص من قاطني احد البلوكات بينهم نساء واطفال، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.
وعلي الفور انتقلت قوات   الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز  بشقة بالدور الثالث مدخل رقم 1 بلوك رقم  26 باسكان الشباب  مما ادي الي اندلاع حريق هائل وتأثر الشقق المجاورة بهذا الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده الي باقي أدوار العمارة، واسفر الحريق عن اصابه 11  بينهم سيدات واطفال وتم نقل 9 الي مستشفي راس التين بالاسعاف وعدد 2 مصاب  تم نقلهم بسياره لمستشفي خاصه.
كما تبين تأثر الشقة الكائن به الحادث وحوائط الشقة من الخارج كما احترقت من الداخل وتلفت كافة المنقولات وتأثر الشقق المجاورة والعقار،  وجري استدعاء لجنة المنشأت الآيلة للسقوط للمعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مصرع واصابة عاملين انفجار أسطوانة غاز مقهى بالاسكندرية منطقة الإبراهيمية

مواد متعلقة

إحالة أوراق موظف بالمعاش الى المفتى قتل صديقه بالإسكندرية

بائع بالإسكندرية: الإعاقة البدنية لم تمنعنى من العمل منذ صغرى

المشدد 3 سنوات لفنى تعاطى المخدرات أثناء القيادة في الإسكندرية

التصريح بدفن "نقاش" سقط من الطابق الثامن في الإسكندرية

حبس أخطر مزورة للشهادات الجامعية في الإسكندرية

التحقيق فى انهيار "عقار القبارى" غرب الإسكندرية

السجن 5 سنوات لصاحب منشأة بتهمة التهرب الضريبى فى الإسكندرية

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب أمام غانا فى أمم إفريقيا

سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

ضعها في نظامك الغذائي.. إليك 5 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى والغدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب في ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس