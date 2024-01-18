مصرع وإصابه عاملين في انفجار إسطوانه غاز داخل مقهي بالإسكندرية

شهدت منطقة الابراهيمية وسط الإسكندرية، مصرع عامل وأصابة اخر بحروق شديدة، اثر إنفجار أسطوانة غاز داخل مقهى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمقهى بشارع عمر لطفى فى منطقة الإبراهيمية، دائرة القسم ووجود متوفي ومصاب.

علي الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمقهى "المحروسة" نتيجة إنفجار إسطوانة بوتاجاز مما أدى لحدوث موجة انفجارية واشتعال النيران.

إصابة عاملين

أسفر الحريق عن إصابة 2 من العاملين داخل المقهى بحروق شديدة وتم نقلهما إلى مستشفى راس التين لتلقى العلاج.

وكشفت التقارير الطبية وفاة الأول متأثرًا بالحروق والثانى تم وضعه بالعناية المركزة لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة في الدور الثالث العلوي بالبلوك رقم 1 بمساكن الشباب الكيلو 26 مما ادي الي اصابه 11 شخص من قاطني احد البلوكات بينهم نساء واطفال، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة بالدور الثالث مدخل رقم 1 بلوك رقم 26 باسكان الشباب مما ادي الي اندلاع حريق هائل وتأثر الشقق المجاورة بهذا الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده الي باقي أدوار العمارة، واسفر الحريق عن اصابه 11 بينهم سيدات واطفال وتم نقل 9 الي مستشفي راس التين بالاسعاف وعدد 2 مصاب تم نقلهم بسياره لمستشفي خاصه.

كما تبين تأثر الشقة الكائن به الحادث وحوائط الشقة من الخارج كما احترقت من الداخل وتلفت كافة المنقولات وتأثر الشقق المجاورة والعقار، وجري استدعاء لجنة المنشأت الآيلة للسقوط للمعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.