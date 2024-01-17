انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

شهدت منطقة القباري غرب محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان، دون حدوث أي إصابات أو وفيات، بعد تمكن سكان العقار من مغادرة المنزل قبل دقائق من انهياره، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بشارع التجارة بمنطقة كفر عشري، بالقباري غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة الإسعاف، ومسئولي حي غرب، إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ وحدوث انشطار نصفي بعقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، ويقطنه 8 أسر وتم إخلاء العقار من سكانه وإيداعهم الايواء العاجل.

وتوصلت التحريات إلى أن العقار صادر له قرار ترميم ولم ينفذ وأنه سبق وتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص حالته، تم وضع الحواجز الحديدية بمحيط العقار حماية للمارة وسكان الشارع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.