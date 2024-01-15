خال من السكان.. انهيار عقار قديم فى العطارين وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء عقار قديم مكون من 4 طوابق دون حدوث إصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار قديم رقم 83 شارع العطارين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو حي وسط ووحدة التدخل السريع وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، خال من السكان، مكون من 4 طوابق وانهيار أجزاء منه وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.