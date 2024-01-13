ضبط مسجل بحوزته ألعاب نارية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حجز مسجل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في الألعاب النارية المحظورة وترويجها على عملائه بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

معلومات سرية.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية بالاتجار في الألعاب النارية المحظورة والترويج لها بقصد التربح منها.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.